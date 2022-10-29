Liquid обыграла Aster на The International 2022

29 октября проходит предпоследний игровой день плей-офф The International 2022. Первым матчем стал поединок в нижней сетке на вылет между Team Liquid и Team Aster.
Для выявления победителя одним из лучших коллективам мира понадобилось все три карты. Первую выиграли «жидкие», вторую уверено забрал китайский коллектив, но в третьей Aster все-таки не смогла справиться со своими визави.
Главным героем завершившейся серии стал керри Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен , выигравший главный турнир по Dota 2 в 2017 году. Именно благодаря его перфомансу команда смогла пройти в следующий этап The International 2022, в котором сыграет с проигравшим пары Team Secret — Tundra Esports.