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50 минут назад

MATUMBAMAN идет за второй Эгидой. Liquid обыграла Aster на The International 2022

Cq.ru

29 октября проходит предпоследний игровой день плей-офф The International 2022. Первым матчем стал поединок в нижней сетке на вылет между Team Liquid и Team Aster.

Liquid обыграла Aster на The International 2022
Фото: Cq.ruCq.ru

Для выявления победителя одним из лучших коллективам мира понадобилось все три карты. Первую выиграли «жидкие», вторую уверено забрал китайский коллектив, но в третьей Aster все-таки не смогла справиться со своими визави.

Главным героем завершившейся серии стал керри Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен , выигравший главный турнир по Dota 2 в 2017 году. Именно благодаря его перфомансу команда смогла пройти в следующий этап The International 2022, в котором сыграет с проигравшим пары Team Secret — Tundra Esports.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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