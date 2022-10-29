Liquid обыграла Aster на The International 2022

29 октября проходит предпоследний игровой день плей-офф The International 2022. Первым матчем стал поединок в нижней сетке на вылет между Team Liquid и Team Aster.

Для выявления победителя одним из лучших коллективам мира понадобилось все три карты. Первую выиграли «жидкие», вторую уверено забрал китайский коллектив, но в третьей Aster все-таки не смогла справиться со своими визави.