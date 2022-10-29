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1 час назад

Керри Team Aster совершил буйство во второй игре матча с Liquid на The International 2022

Чемпионат.comиещё 3

Игрок китайской команды Team Aster Ду Monet Пен смог убить пять соперников подряд на второй карте матча The International 2022 по Dota 2 против Team Liquid, оформив буйство.

Керри Team Aster совершил буйство на The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выступая за Sniper, на 30-й минуте керри из Поднебесной нанёс несколько тысяч урона и совершил Rampage, чем приблизил свою команду к победе.

Это всего восьмой случай в истории плей-офф чемпионатов мира The International по Dota 2 — ранее пять убийств за короткий промежуток игры в разные годы совершали XBOCT, Mu, Hao, Ame, Topson, Yatoro и DarkMago.

Team Aster смогла выиграть второй сет матча с Liquid. Победитель матча, который продолжит борьбу за Эгиду чемпионов и главный приз в размере $ 8,3 млн, определится на третьей карте.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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