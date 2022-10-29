Керри Team Aster совершил буйство на The International 2022

Игрок китайской команды Team Aster Ду Monet Пен смог убить пять соперников подряд на второй карте матча The International 2022 по Dota 2 против Team Liquid, оформив буйство.

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Выступая за Sniper, на 30-й минуте керри из Поднебесной нанёс несколько тысяч урона и совершил Rampage, чем приблизил свою команду к победе.

Это всего восьмой случай в истории плей-офф чемпионатов мира The International по Dota 2 — ранее пять убийств за короткий промежуток игры в разные годы совершали XBOCT, Mu, Hao, Ame, Topson, Yatoro и DarkMago.