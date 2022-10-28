7 настольных игр для тех, кто устал от «Монополии»

Совсем скоро придут ноябрьские выходные. А чем заняться на дружеских или семейных посиделках? Мы знаем ответ на вечный вопрос. «Семерка» несложных настольных игр — в подборке «Клопс».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. UNO Flip!

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Игра для тех, кому надоел классическая вариация UNO. Главное отличие — двусторонние карты.

Правила: игроки ходят светлой стороной, пока кто-то не подкинет карту Flip. Как только она сыграна, всем приходится прибегнуть к силам тьмы. Человек оказывается в ситуации полной непредсказуемости, а вот его соперникам хорошо известно, что будет дальше. Тренируйте память!

2. Dobble

Известен и под другим именем — Spot it. Забава для тех, кому не даются сложные правила «настолок» и сомневающихся в скорости своей реакции.

Правила: в колоде лежит 55 карточек с несколькими рисунками на каждой. Вместе с соперником вы берёте по одной карте, а затем переворачиваете третью карту из колоды и ищете совпадения со своими. Выиграет тот, кто окажется внимательнее и добудет большее количество «близнецов».

3. «Пофиг»

Принцип игры схож с «Дураком».

Правила: четыре масти соответствуют сферам жизни: здоровье, финансы, любовь и быт. На каждой карте написана проблема, а чем число на ней выше, тем сложнее затруднение. Например, тройка — это пучит, а десятка — перелом.

Карту можно отбить более серьёзной проблемой, картой масти или своего рода джокером «Пофиг». Побеждает тот, у кого не осталось карт в руке. Игра заканчивается, когда игрок скажет: «Нет проблем».

4. Fluxx

Fluxx подойдёт людям, которым нравятся нестандартные игры. Закончить можно только после того, как кто-либо из игроков сыграет карту «цель». Тот, кто достигает цели первым, становится победителем.

Здесь о правилах мы рассказать не сможем — они меняются быстрее, чем запоминаются. Это просто надо попробовать.

5. «Индустрия»

Игра об эпохе Второй промышленной революции от отечественного разработчика Ивана Лашина. Экономическая стратегия, по принципу напоминает «Монополию».

Правила: игра состоит из четырёх раундов, которые состоят из аукциона и производства. Участники их проходят, покупают предприятия и получают за них компенсацию, занимаются переработкой и продажей ценных ресурсов. Побеждает самый состоятельный промышленник.

6. «Страшные сказки»

Стратегическая карточная игра, в которой каждый сможет стать автором-сказочником.

Правила: персонажи игры — ведьмы, огры, принцессы и цыганки — ведут полноценную жизнь: сражаются с драконами, ходят в волшебные леса и посещают соседние королевства. «Страшные сказки» не наскучат быстро, потому что вход и окончание каждой игры задаётся специальными картами, которые вытягиваются из соответствующих колод случайным образом.

7. «Эволюция»

Одна из наиболее популярных отечественных игр — созданием обязана теории Дарвина.

Правила: игроки получают карточки животных, в ходе игры участники добавляют своим существам свойства и всячески их улучшают. Чем совершеннее становится питомец, тем сложнее его прокормить.