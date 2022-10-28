Frontier прекращает поддержку F1 Manager 2022 через два месяца после релиза

Компания Frontier Developments объявила, что работает над обновлением F1 Manager 2022. Оно включает несколько визуальных обновлений автомобилей для официальных команд «Формулы 1», включая автомобильные детали и ливреи. Вдобавок обновление исправит проблемы с расходом топлива во время квалификационных сессий и неверные расчеты времени гонки.
Это обновление станет последним крупным патчем F1 Manager 2022, в котором учитываются отзывы и предложения игроков. Последующие патчи будут незначительными и заметно не повлияют на игровой процесс.
Команда F1 Manager после выхода следующего обновления внимание прекращает активную поддержку игры и переключается на другие проекты. Стоит отметить, что релиз очередной части автосимулятора состоялся 30 августа, то есть скоро игра отметит двухмесячный юбилей. А сезон «Формулы 1», на котором она основана, завершается 20 ноября.