Frontier прекращает поддержку F1 Manager 2022 через два месяца после релиза

Компания Frontier Developments объявила, что работает над обновлением F1 Manager 2022. Оно включает несколько визуальных обновлений автомобилей для официальных команд «Формулы 1», включая автомобильные детали и ливреи. Вдобавок обновление исправит проблемы с расходом топлива во время квалификационных сессий и неверные расчеты времени гонки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это обновление станет последним крупным патчем F1 Manager 2022, в котором учитываются отзывы и предложения игроков. Последующие патчи будут незначительными и заметно не повлияют на игровой процесс.