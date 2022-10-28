RAMZES666 — о поведении в Dota 2: я всю жизнь вставал в амулет

Бывший керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв во время личной трансляции на Twitch заявил, что давно выработал привычку использовать Shadow Amulet в матчах Dota 2, когда не хочет продолжать игру.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Во время очередной игры киберспортсмен ответил на сообщение об этом в чате — там предположили, что он подхватил это от товарища Даниила gpk Скутина.

Наследственное от gpk? Дружочек, я всю жизнь вставал в Амулет. Я вставал в Амулет уже тогда, когда gpk даже в «Доту» ещё не играл.

В Dota 2 нет возможности сдаться до уничтожения трона. Некоторые, не желая продолжать борьбу, «встают в Амулет» — используют предмет Shadow Amulet, делающий персонажа невидимым.