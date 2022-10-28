В Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК и Xbox нельзя отключить кроссплей

Игроки в Call of Duty: Modern Warfare 2 на консолях Xbox и ПК обнаружили, что они не могут отключить функцию кроссплея. При этом на платформах PlayStation она без проблем отключается, как это было в прошлых выпусках боевика.
Кроссплей отключают многие пользователи консолей, чтобы играть с соперниками, которые тоже стреляют с геймпадов. Соперничать с предпочитающими мышь и клавиатуру геймерами бывает не так просто. Плюс к этому консольные игроки не хотят наткнуться на читеров. Пользователи Xbox могут отключить кроссплей через системное меню.
В семь утра состоялась мировая премьера Call of Duty: Modern Warfare 2 — игра стала доступна по всему миру на всех платформах. Боевик поставил абсолютный рекорд в Steam по пиковому онлайну за всю историю серии.