В Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК и Xbox нельзя отключить кроссплей

Игроки в Call of Duty: Modern Warfare 2 на консолях Xbox и ПК обнаружили, что они не могут отключить функцию кроссплея. При этом на платформах PlayStation она без проблем отключается, как это было в прошлых выпусках боевика.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Кроссплей отключают многие пользователи консолей, чтобы играть с соперниками, которые тоже стреляют с геймпадов. Соперничать с предпочитающими мышь и клавиатуру геймерами бывает не так просто. Плюс к этому консольные игроки не хотят наткнуться на читеров. Пользователи Xbox могут отключить кроссплей через системное меню.

Отключение кроссплея в Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox: перейти в меню «Настройки» на консоли Xbox;

войти на вкладку «Общие» и выбрать «Онлайн безопасность и семья»;

выбрать «Конфиденциальность и безопасность в Интернете», затем «Конфиденциальность Xbox Live»;

выбрать «Просмотреть подробности и настроить», затем «Общение и многопользовательская игра»;

на вкладке с надписью «Вы можете играть с людьми за пределами Xbox Live» выбрать «Блокировать».