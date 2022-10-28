Как культовая Assassin's Creed 2 могла бы выглядеть в 2022 году

Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay презентовали ролик, демонстрирующий ремейк Assassin's Creed 2 на движке Unreal Engine 5. Авторы видео отметили, что они использовали всю мощь технологий Epic Games — инструменты Lumen, Nanite, Metahuman и трассировку лучей.
Ubisoft не разрабатывает ремейк Assassin's Creed 2, потому что студии компании плотно работают над четырьмя проектами в рамках серии — над Assassin's Creed RED (рабочее название), Assassin's Creed Hexe (рабочее название), Assassin's Creed Jade (рабочее название) и над платформой AC Infinity.