В Steam больше нельзя будет заменить цены шуточным описанием

Valve меняет принцип отображения дат релиза грядущих новинок в Steam — они будут оформлены в едином стиле.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее даты отмечали разными способами, кто-то писал только месяц или год выхода, тогда как другие вообще заменяли их шуточным описанием. Теперь же доступ к подобным «выкрутасами» будет закрыт.

Представители Steam отметили, что не хотят заставлять разработчиков раньше срока называть точную дату релиза, но текущая ситуация с «разнобоем» их тоже не устраивает. Отсутствие локализации текста или какая-та отсылка в описании якобы может сбить с толку игроков.

К примеру, скажите: 5/8/2023 — это восьмое мая или пятое августа? Ответ зависит от того, где вы живёте!

У разработчиков появятся инструменты, которые помогут им при оформлении — они будут задавать точную дату выхода, которую не увидят игроки. А покупатели увидят одну из пяти доступных версий отображаемой информации:

Точная дата («24 августа 2023 года»);

Месяц и год («Август 2023 года»);

Квартал календарного года («Третий квартал 2023 года»);

Год («2023 год»);

Без даты («Скоро выйдет»).

Выбранный вариант отобразится в локализованном и соответствующем региону формате, при этом он повлияет на распределение игры в списках будущих новинок.

Если вы выбрали формат «Месяц и год», то ваша игра будет отображаться в отсортированных списках так, будто вы указали последний день месяца. Если вы показываете квартал выхода, то мы разместим вашу игру в последнем дне квартала.