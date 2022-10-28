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44 минуты назад

Генри Кавилл хочет создать собственную видеоигру

Чемпионат.comиещё 1

Недавно Генри Кавилл дал первое интервью после возвращения к роли Супермена. Актёр вновь заявил, что супергерой для него очень много значит, и он счастлив вновь быть Кларком Кентом во вселенной DC. В какой-то момент разговор перешёл в русло видеоигр, и актёр заявил о желании выпустить собственную игру.

Генри Кавилл хочет создать собственную видеоигру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда-нибудь придёт время и для моей игры. Это то, чем я очень хотел бы заниматься, это важно для меня. Я хочу участвовать в разработке с самого начала и вести корабль до конечной точки.

Кавилл известен своей любовью к видеоиграм — когда-то он чуть было не пропустил пробы на роль Супермена из-за того, что играл в World of Warcraft. А в пандемийные времена актёр даже собирал собственный компьютер с самыми мощными на тот момент комплектующими.

В каком жанре будет возможная игра и когда артист хотел бы ей заняться, Кавилл не сообщил. Возможно, у него действительно пока нет ответа на этот вопрос — сейчас он будет занят на съёмках фильмов о Супермене и новых сезонов «Ведьмака».

Игры,Генри Кавилл,
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