Рост подписчиков Xbox Game Pass оказался ниже ожиданий Microsoft

Рост подписчиков Xbox Game Pass за прошедший финансовый год оказался значительно ниже планов Microsoft — 28% вместо 73%.

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Похожая проблема возникла у корпорации и в предыдущем году, а последний крупный прирост состоялся лишь в 2020-м. Конкретное число всех пользователей сервиса остаётся неизвестным, хотя подразделение Xbox привлекло к Game Pass более 25 млн человек.

В прошлом Фил Спенсер отмечал, что замедление роста пользователей — естественное явление, а сам сервис остаётся выгодным, но процент прибыли от него вряд ли превысит 10-15% для фирмы.

Спенсер считает, что на консолях Microsoft уже привлекла внимание той аудитории, на которую и рассчитывала. На PC, видимо, этого ещё не произошло — рост пользователей Game Pass на этой платформе был «невероятным». Кроме того, замедление могло быть вызвано отсутствием крупных релизов.