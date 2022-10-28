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1 час назад

Рост подписчиков Xbox Game Pass оказался ниже ожиданий Microsoft

Игромания.ру

Рост подписчиков Xbox Game Pass за прошедший финансовый год оказался значительно ниже планов Microsoft — 28% вместо 73%.

Рост подписчиков Xbox Game Pass оказался ниже ожиданий Microsoft
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похожая проблема возникла у корпорации и в предыдущем году, а последний крупный прирост состоялся лишь в 2020-м. Конкретное число всех пользователей сервиса остаётся неизвестным, хотя подразделение Xbox привлекло к Game Pass более 25 млн человек.

В прошлом Фил Спенсер отмечал, что замедление роста пользователей — естественное явление, а сам сервис остаётся выгодным, но процент прибыли от него вряд ли превысит 10-15% для фирмы.

Спенсер считает, что на консолях Microsoft уже привлекла внимание той аудитории, на которую и рассчитывала. На PC, видимо, этого ещё не произошло — рост пользователей Game Pass на этой платформе был «невероятным». Кроме того, замедление могло быть вызвано отсутствием крупных релизов.

Некоторые предположили, что Microsoft пытается выставить подписку в более негативном свете на фоне проблем с регуляторами Британии по сделке с Activision Blizzard. Хотя вряд ли бы корпорация стала занижать свои показатели так сильно.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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