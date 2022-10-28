«ВКонтакте» покажет финал The International 2022 в Москве

«ВКонтакте» объявила , что собирает собирает фанатов киберспорта в офлайне — компания покажет финал и гранд-финал The International 2022 в фудмолле «Депо» на большом экране.

Сама трансляция в «Депо» стартует 30 октября в 08:00 мск, а вход на площадку будет свободный. К тому же гостей ждёт выступление фрешмена Lida, который приедет на финал прямо из сольного тура. Музыкант вместе со стримером CyberStepan прокомментирует решающие матчи эксклюзивно для зрителей на площадке.