Вышел свежий трейлер хоррора The Dark Pictures: The Devil in Me

«Он наблюдает за вами, следит за вами, он знает о вас всё... Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни пытались сделать — он всегда будет на шаг впереди… Так что будьте готовы, ибо ничто не является определенным в этой жизни, кроме смерти».