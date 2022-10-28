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1 час назад

«Он всегда на шаг впереди»: вышел свежий трейлер The Dark Pictures: The Devil in Me

Игромания.ру

Bandai Namco и разработчики Supermassive Games представили свежий трейлер новой части антологии ужасов The Dark Pictures с подзаголовком The Devil in Me.

Вышел свежий трейлер хоррора The Dark Pictures: The Devil in Me
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Он наблюдает за вами, следит за вами, он знает о вас всё... Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни пытались сделать — он всегда будет на шаг впереди… Так что будьте готовы, ибо ничто не является определенным в этой жизни, кроме смерти».

Сюжет The Devil in Me основан на истории Генри Холмса, первого американского серийного убийцы. Съёмочная группа, делающая о нём документальный фильм, получает таинственное приглашение в «Замок убийств», реплику отеля, выстроенного Холмсом, в котором он мучил и убивал постояльцев и сотрудниц. И, конечно же, поездка оборачивается сущим кошмаром.

The Devil In Me выходит 18 ноября на Xbox, PlayStation и PC. Ранее разработчики показали 16 минут геймплея и назвали четыре отличия новой части The Dark Pictures Anthology от предыдущих игр серии.

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