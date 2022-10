Вышел свежий трейлер хоррора The Dark Pictures: The Devil in Me

Bandai Namco и разработчики Supermassive Games представили свежий трейлер новой части антологии ужасов The Dark Pictures с подзаголовком The Devil in Me.

«Он наблюдает за вами, следит за вами, он знает о вас всё... Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни пытались сделать — он всегда будет на шаг впереди… Так что будьте готовы, ибо ничто не является определенным в этой жизни, кроме смерти».

Сюжет The Devil in Me основан на истории Генри Холмса, первого американского серийного убийцы. Съёмочная группа, делающая о нём документальный фильм, получает таинственное приглашение в «Замок убийств», реплику отеля, выстроенного Холмсом, в котором он мучил и убивал постояльцев и сотрудниц. И, конечно же, поездка оборачивается сущим кошмаром.