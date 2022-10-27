Вышел релизный трейлер God of War: Ragnarok

Sony представила короткий релизный трейлер God of War: Ragnarok, в котором напомнили о скором выходе проекта.
Сюжет, как было известно ранее, продолжит события God of War (2018), а Кратосу с Атреем предстоит отправиться на поиски бога войны Тюра, который способен помочь в противостоянии с Одином и его последователями.
Ранее появились превью игры, а полноценные обзоры выйдут 3 ноября. Кроме того, в сеть уже начали утекать сюжетные подробности приключения, включая и геймплейный отрывок.
Релиз God of War: Ragnarok намечен на 9 ноября для PS4 и PS5.