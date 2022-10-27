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1 час назад

«Время на исходе»: появился релизный трейлер God of War: Ragnarok

Игромания.ру

Sony представила короткий релизный трейлер God of War: Ragnarok, в котором напомнили о скором выходе проекта.

Вышел релизный трейлер God of War: Ragnarok
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сюжет, как было известно ранее, продолжит события God of War (2018), а Кратосу с Атреем предстоит отправиться на поиски бога войны Тюра, который способен помочь в противостоянии с Одином и его последователями.

Ранее появились превью игры, а полноценные обзоры выйдут 3 ноября. Кроме того, в сеть уже начали утекать сюжетные подробности приключения, включая и геймплейный отрывок.

Релиз God of War: Ragnarok намечен на 9 ноября для PS4 и PS5.

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