6 ужастиков в Roblox, в которые стоит поиграть в Хэллоуин

Наверное, Roblox — не то место, которое первым приходит на ум при слове «ужастик», но, на самом деле, на платформе весьма немало достойных страшных игр. В честь приближающегося Хэллоуина портал Gamespot подготовил подборку отличных хорроров в Roblox, которые обязательно стоит попробовать.

Фото: tinybeans.com tinybeans.com

Видео дня

Doors — это survival-horror, геймплей которого, как можно догадаться по названию, вращается вокруг дверей. Игроки попадают в странное здание, где им нужно открывать пронумерованные двери в поисках ключей и других ценных предметов, параллельно прячась от монстров. Но прятаться в каком-нибудь шкафу вечно не получится: если игрок слишком долго пробудет в убежище, игра выкинет его на мороз, из-за чего персонаж потеряет здоровье.

LSPLASH

Жуткий хоррор, события которого разворачиваются в бесконечном магазине Ikea, по которому бродят монстры-работниками. Игра очевидно вдохновлена статьями фонда SCP: в роли попавшего в западню человека игрокам предстоит исследовать туманные коридоры магазина, собирать еду, аптечки и прочие полезные предметы, а также спасаться от монстров-продавцов.

uglyburger0

Apeirophobia создана по мотивам популярной интернет-легенды о The Backrooms (бесконечном офисе) и лиминальных пространствах, где обитают непостижимые человеческому рассудку существа. Играть в одиночку немного скучновато, но в компании разбираться, какие действия привлекают внимание монстров и как их лучше избегать, действительно интересно. Не все противники одинаково страшные, но некоторые гораздо более агрессивны, чем другие. Каждый уровень в Apeirophobia разительно отличается от предыдущего, и знатоки крипипаст найдут немало отсылок.

Polaroid Studios

The Mimic — это хоррор-антология, вдохновленная японским фольклором и городскими легендами. Пока что разработчики выпустили лишь первую главу, но в честь Хэллоуина они также добавили в игру событие под названием Nightmare Circus, где игрокам предстоит спасаться от клоуна-убийцы. Этот режим также предлагает другие задания и головоломки, но мы не будем ничего спойлерить — лучше поиграйте сами.

MUCDICH

Еще один хоррор, посвященный выживанию в магазине — но вместо туманных залов Ikea авторы выбрали американский Walmart. Чтобы спастись, игроку нужно найти предметы из списков покупок, которые разбросаны по кассам, но незадачливых покупателей преследует робот-продавец, патрулирующий магазин. Panik хорошо играется как в кооперативном режиме, так и в соревновательном, где роль робота на себя может взять живой игрок.

NK x BigB

Наконец, в Piggy милая свинка Пеппа превращается в серийную убийцу, а игроки должны решать головоломки и разыскивать предметы, чтобы сбежать от опасности. В этот режим можно играть полностью в кооперативе, или доверить роль Пигги одному из игроков. Кроме того, в версии с ботами один игрок станет предателем, который должен будет подставить товарищей, чтобы выиграть.