Во сколько выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2

До выпуска Call of Duty: Modern Warfare 2 остаются считанные часы. Ждущих новую часть Call of Duty миллионы, а мы решили рассказать, во сколько они смогут начать свой путь в мультиплеерных рангах.
Правда, Infinity Ward уже предупредила о намерении временно блокировать тех игроков, кто сменит регион ради раннего доступа. Это касается именно игроков на Xbox, которые исторически меняют страну на Новую Зеландию ради запуска на 8-20 часов раньше релиза в собственной регионе.
Блокировка, впрочем, совсем лёгкая — до запуска игры в домашнем регионе.
Запуск мультиплеера — лишь второй этап релиза Modern Warfare 2. Впереди, 16 ноября, начало первого сезона и запуск Warzone 2, а в середине декабря — релиз первого рейда.