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1 час назад

Во сколько выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат.com

До выпуска Call of Duty: Modern Warfare 2 остаются считанные часы. Ждущих новую часть Call of Duty миллионы, а мы решили рассказать, во сколько они смогут начать свой путь в мультиплеерных рангах.

Во сколько выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Сюжетная кампания шутера доступна уже неделю, а сегодня открывается доступ к мультиплееру и кооперативным спецоперациями.
  • Xbox (Новая Зеландия) — 14:00 мск, 27 октября
  • PlayStation — 00:01 мск, 28 октября
  • ПК (Steam, Battle.net) — 07:00 мск, 28 октября.

Правда, Infinity Ward уже предупредила о намерении временно блокировать тех игроков, кто сменит регион ради раннего доступа. Это касается именно игроков на Xbox, которые исторически меняют страну на Новую Зеландию ради запуска на 8-20 часов раньше релиза в собственной регионе.

Блокировка, впрочем, совсем лёгкая — до запуска игры в домашнем регионе.

Запуск мультиплеера — лишь второй этап релиза Modern Warfare 2. Впереди, 16 ноября, начало первого сезона и запуск Warzone 2, а в середине декабря — релиз первого рейда.

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