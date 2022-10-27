EA отказалась от продажи дисков сразу в нескольких странах

Как сообщает немецкий портал Gameswirtschaft, компания Electronic Arts начинает потихоньку отказываться от физических копий своих игр. EA уже разорвала контракты с местными ритейлерами и в ближайшее время перестанет продавать диски в Германии, Австрии и Швейцарии.

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Как отметили в EA, спрос на физические копии в последние годы стал настолько низким, что компания приняла решение полностью отказаться от них в странах с немецким языком. В этом регионе цифровые копии приносят компании намного больше выручки. При этом закрывать своё подразделение в Германии EA не планирует — оно продолжит заниматься локализацией, маркетингом и другими важными для корпорациями делами, связанными с местными продажами.