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41 минуту назад

Только цифра: EA отказалась от продажи дисков в Германии, Австрии и Швейцарии

Чемпионат.com

Как сообщает немецкий портал Gameswirtschaft, компания Electronic Arts начинает потихоньку отказываться от физических копий своих игр. EA уже разорвала контракты с местными ритейлерами и в ближайшее время перестанет продавать диски в Германии, Австрии и Швейцарии.

EA отказалась от продажи дисков сразу в нескольких странах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметили в EA, спрос на физические копии в последние годы стал настолько низким, что компания приняла решение полностью отказаться от них в странах с немецким языком. В этом регионе цифровые копии приносят компании намного больше выручки. При этом закрывать своё подразделение в Германии EA не планирует — оно продолжит заниматься локализацией, маркетингом и другими важными для корпорациями делами, связанными с местными продажами.

Таким образом, Electronic Arts стала одной из первых крупных компаний, которая полностью отказалась от розничных продаж на крупном европейском рынке. Возможно, это начало новой тенденции, при которой игры на дисках будут продаваться только в регионах с высоким спросом на физические копии.

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