Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Поздравляем с наступающим Хэллоуином! Пришло время традиционной подборки бесплатных игр. И нет, она не состоит целиком из ужастиков, хотя несколько достойных хорроров все-таки найдется.

Фото: Kasedo Games Kasedo Games

Видео дня

В Epic Games Store проходит еженедельная раздача бесплатных игр. На этот раз в список подарков попала Saturnalia — roguelite-хоррор, вдохновленный итальянским фольклором. Игроку предстоит исследовать таинственную деревню, чтобы найти как можно больше информации о демоническом ритуале и остановить его, пока не поздно. Проект очевидно бюджетный, однако необычный визуальный стиль, похожий на карандашный рисунок, как минимум заслуживает внимания. Игру можно добавить в библиотеку до 3 ноября.

Santa Ragione

Второй проект раздачи Epic Games Store — это Warhammer 40,000: Mechanicus. Пошаговая тактика, которая рассказывает об экспедициях отряда Адептус Механикус в глубины гробниц некронов в поисках новых знаний и ценных технологий. Если вы любите сеттинг, то ни в коем случае не проходите мимо: Mechanicus можно смело назвать одной из лучших игр по мотивам Warhammer 40,000. Она вдумчивая, вариативная и поразительно стильная, причем не только в плане визуального дизайна, но и в плане музыки. Mechanicus также можно забрать до 3 ноября.

Kasedo Games

В Steam на выходных можно бесплатно поиграть в V Rising, где игроку предстоит стать настоящим графом Дракулой. А именно, исследовать мрачный, готический мир, восстанавливать собственный замок и набираться сил в сражениях против всяческой нечисти. V Rising неожиданно быстро стала одним из главных независимых хитов 2022 года: релиз игры состоялся в середине мая, но по состоянию на начало августа игра уже разошлась тиражом в два с половиной миллиона копий. На бесплатных выходных вы как раз сможете решить, стоить ли вам присоединиться к этой цифре.

Stunlock Studios

Также в Steam состоялся релиз Resident Evil Re:Verse: бесплатного многопользовательского шутера во вселенной Resident Evil, где герои разных игр серии сходятся в бою насмерть. После первого тестирования разработчики на протяжении полутора лет дорабатывали проект, но… Если верить отзывам пользователей, это не слишком помогло повысить качество игры. Тем не менее, если вам совсем нечего делать, то над Re:Verse можно хотя бы посмеяться. Проект не доступен в отечественном сегменте Steam, но обойти региональные ограничения не трудно.

CAPCOM

The Unluckiest Man — редкий представитель румынского геймдева. Это трагичное приключение о нищем мужчине, который пытается организовать достойные похороны для своей жены в городке, чьи жители не считают его человеком. Глядя на, мягко говоря, средненькую графику проект легко списать со счетов, но интересная сюжетная завязка как минимум вызывает любопытство. К тому же, это шанс посмотреть на независимую игру из страны, которая не так часто попадает в заголовки игровых СМИ.

Darkania Works

Sandwalkers: The Fourteenth Caravan рассказывает о путешествии караванщиков, которые раз в десять лет отправляются в ритуальное путешествие по крайне враждебному миру. Игроку предстоит налаживать отношения с поселениями, доставлять товары, исследовать дикие земли и, конечно же, выживать в битвах против жестоких обитателей пустошей. The Fourteenth Caravan — бесплатный пролог к полной игре, которая сейчас собирает средства на Kickstarter.

Goblinz Publishing

Наконец, Para Eyes — необычная хоррор-головоломка, где игроку нужно следить за помещениями через камеры наблюдения и находить на изображениях аномалии. Пользователи сравнивают ее с серией I’m on Observation Duty: игровой процесс действительно схожий, но автор Para Eyes позаботился о внимании к деталям и приятной графике. Пока что игра только вышла в ранний доступ, однако контента вполне хватит, чтобы скрасить вечер Хэллоуина.