Gotham Knights уже на торрентах — из нее убрали Denuvo

Западные журналисты заявили, что первое обновление для PC-версии экшена Gotham Knights убрало из игры антипиратскую защиту Denuvo. Было ли это решением Warner Bros. или ошибкой, пока неясно.

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Игра уже появилась на торрент-трекерах – спустя всего пять дней после релиза. По заверениям журналистов DSOGaming, вес исполнительного файла уменьшился с 445 МБ до 118 МБ, но производительность тайтла практически не изменилась.