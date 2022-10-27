Gotham Knights уже на торрентах — из нее убрали Denuvo

Западные журналисты заявили, что первое обновление для PC-версии экшена Gotham Knights убрало из игры антипиратскую защиту Denuvo. Было ли это решением Warner Bros. или ошибкой, пока неясно.
Игра уже появилась на торрент-трекерах – спустя всего пять дней после релиза. По заверениям журналистов DSOGaming, вес исполнительного файла уменьшился с 445 МБ до 118 МБ, но производительность тайтла практически не изменилась.
Сами разработчики в своих социальных сетях рассказали, что свежий патч призван повысить стабильность и устранить проблемы с подбором напарников для кооперативного режима. Кроме этого, сейчас студия занята разработкой более крупного обновления, которое получат игроки на всех платформах. Gotham Knights вышла 21 октября и получила противоречивые отзывы от критиков и сообщества. Заглавное фото: alphacoders.com