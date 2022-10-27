Кодзима заявил, что его новый проект "изменит все" в игровой индустрии и кино

Новая игра Хидео Кодзимы перевернет не только игровую, но и киноиндустрию. Об этом сам геймдизайнер заявил в беседе с журналистом The Guardian.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Кодзимы, он хотел создать этот проект на протяжении многих лет, но технологии позволили ему сделать это только сейчас.

«Если у меня все получится, то это изменит все — не только игровую индустрию, но и индустрию кино», — заявил геймдизайнер.

Скорее всего, речь идет о неназванном проекте, в котором примет участие голливудская актриса Эль Фаннинг. Постеры со слоганом «Who Am I?» и фото актрисы на фоне были впервые представлены на выставке PAX Australia 2022 в начале октября. Отмечается, что на интервью The Guardian Кодзима прибыл в футболке с тем же самым слоганом. Никаких других подробностей о новом проекте пока не раскрывается.