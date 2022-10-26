Team Spirit объяснила неудачное выступление на The International 2022

Выступление Team Spirit на The International 11 по Dota 2 откровенно разочаровало игровое сообщество. Одни поддерживали коллектив, а другие недоумевали или отпускали ироничные комментарии. Но вот клуб выпустил видео, в котором капитан команды Ярослав «Miposhka» Найдёнов и тренер Айрат «Silent» Газиев подвели итоги выступления.
Найдёнов рассказал, что у состава не получилось найти свою игру, хотя они и очень старались. Также он заметил, что команде не хватало времени подготовиться, а где-то повлияли завышенные ожидания.
Газиев же уточнил, что команда сильно тяжело воспринимала поражения и ничьи в групповой стадии. Но при этом тренер «драконов» уверен, что коллектив до последнего момента мог выйти в верхнюю сетку плей-офф. В завершении «Silent» рассказал о причине вылета с The International 2022. По его мнению, на это повлияло то, что в матче против BOOM Spirit не смогла показать свою лучшую игру.
Напомним, Team Spirit покинула турнир, заняв 13–16 место. Главный победитель The International 2022 станет известен 30 октября. Призовой фонд турнира составляет более 17,7 долларов.