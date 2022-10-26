Team Spirit объяснила неудачное выступление на The International 2022

Выступление Team Spirit на The International 11 по Dota 2 откровенно разочаровало игровое сообщество. Одни поддерживали коллектив, а другие недоумевали или отпускали ироничные комментарии. Но вот клуб выпустил видео, в котором капитан команды Ярослав «Miposhka» Найдёнов и тренер Айрат «Silent» Газиев подвели итоги выступления.

Найдёнов рассказал, что у состава не получилось найти свою игру, хотя они и очень старались. Также он заметил, что команде не хватало времени подготовиться, а где-то повлияли завышенные ожидания.

Газиев же уточнил, что команда сильно тяжело воспринимала поражения и ничьи в групповой стадии. Но при этом тренер «драконов» уверен, что коллектив до последнего момента мог выйти в верхнюю сетку плей-офф. В завершении «Silent» рассказал о причине вылета с The International 2022. По его мнению, на это повлияло то, что в матче против BOOM Spirit не смогла показать свою лучшую игру.