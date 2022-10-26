Основатели и главы студии Rocksteady решили покинуть её

Со-основатели и главы Rocksteady Studios Сефтон Хилл и Джейми Уолкер решили покинуть стены своей фирмы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Они заявили, что с самого дня создания Rocksteady была для них «жизнью и душой», но теперь авторы будут двигаться дальше. Разработчики участвовали в создании популярной серии игр Batman Arkham и грядущем переосмыслении истории Отряда самоубийц — Suicide Squad: Kill the Justice League.

В обращении к фанатам, кстати, упоминается, что работа над последней почти завершена. А сами создатели уйдут из студии уже в конце этого года — причины решения и их конкретные дальнейшие планы не разглашаются.

Нейтан Бёрлоу, который работал директором по производству и был одним из первых сотрудников Rocksteady, станет её главой. В управлении Бёрлоу поможет Дариус Сагедян. Они как раз и будут доделывать «Отряд», а следом займутся и другими играми.

Напоследок сами Хилл и Уолкер поблагодарили участников Rockstedy за отличный опыт и приятные моменты прошлого, а ещё обратились с тёплыми словами к фанатам, которые поддерживали их последние 18 лет.