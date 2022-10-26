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1 час назад

Перенос персонажа в Diablo Immortal будет платным после первого раза

Игромания.ру

Blizzard раскрыла детали следующего контентного обновления Diablo Immortal под номером 1.6.2., куда добавят возможность переноса персонажа с одного сервера на другой.

Перенос персонажа в Diablo Immortal будет платным после первого раза
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Однако бесплатным будет лишь первый перенос, который получат все игроки. Но если пользователь захочет повторить операцию, то каждый следующий «переезд» героя обойдётся ему в 15 долларов.

Кроме того, персонаж должен достигнуть хотя бы 30 уровня, чтобы его можно было перекинуть на новое место жительства. Сам процесс займёт несколько минут — в это время бойцы не смогут зайти в свой аккаунт. Переносить одного и того же героя между серверами можно не чаще, чем один раз в 30 дней.

У героя сохранятся предметы, однако обменять часть из них на рынке уже будет нельзя, а ещё игрока исключат из текущего боевого отряда и клана (но список друзей останется). Есть и ряд других ограничений — к примеру, перенести персонажа между серверами Китая и других регионов не получится.

Кроме того, 9 ноября начнётся слияние серверов на различных территориях, а шестой сезон Immortal стартует уже 27 октября и продлится вплоть до 24 ноября. В игру добавят новые ранги испытаний и наград, включая оружие, броню и разные косметические предметы.

Ещё пользователей жду 36 новых легендарных предметов, а разработчики исправят всевозможные проблемы и баги.

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