Анонсирован хоррор Paranormal Tales на Unreal Engine 5

Состоялся анонс нового хоррора под названием Paranormal Tales, который создают с помощью движка Unreal Engine 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В проекте игрокам предстоит изучить видеозаписи пропавших людей, которые столкнулись с некими ужасами. Каждая плёнка будет представлять самостоятельную зарисовку, где пользователи обследуют доступные локации и попытаются остаться в живых.

В дебютном ролике герой отправляется на поиски пропавшей собаки в лес, однако встречает там лишь мрачный дом и его страшного обитателя.

Создатели проекта постарались усилить хоррор-элементы с помощью реалистичного окружения и эффекта «нагрудной камеры» — последнее напомнило некоторым недавно анонсированный безымянный реалистичный инди-шутер.

Название новинки тоже не случайно — авторы действительно вдохновлялись P.T. По словам создателей, игроков ждут страшные моменты, стресс и, возможно, пауки.