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1 час назад

Суд признал банкротом российскую "дочку" разработчика игр из Литвы

ТАССиещё 1

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной (банкротом) российскую дочернюю компанию литовского разработчика игр Game Insight по ее собственному заявлению. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, в отношении ООО "Гейм инсайт" открыто конкурсное производство.

Суд признал банкротом российского разработчика игр
Фото: Game InsightGame Insight

Заявление о признании компании банкротом было принято судом к производству в начале августа. 24 октября суд вынес решение о признании "дочки" разработчика банкротом. Сумма неисполненных обязательств, которые юрлицо не оспаривает, составляет порядка 76,2 млн рублей, из них около 66,5 млн рублей - невыплаты по заработной плате и выходным пособиям.

"Признать "Гейм инсайт" несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении "Гейм инсайт" конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев", - значится в решении суда.

Заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего компании - Дениса Качуры - назначено на 20 апреля 2023 года.

Компания принадлежит разработчику игр Game Insight со штаб-квартирой в Вильнюсе. Среди разработок литовской студии - free-to-play игры на мобильных платформах, такие как "Туземцы", "Райский остров 2" и "Аэропорт-Сити", всего же компания представляет более 40 различных игр. Российская "дочка" Game Insight была основана Алисой Чумаченко, которая являлась ее генеральным директором, однако в начале 2022 года она покинула этот пост.

Игры,Алиса Чумаченко,
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