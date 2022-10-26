Суд признал банкротом российского разработчика игр

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной (банкротом) российскую дочернюю компанию литовского разработчика игр Game Insight по ее собственному заявлению. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, в отношении ООО "Гейм инсайт" открыто конкурсное производство.

Фото: Game Insight Game Insight

Заявление о признании компании банкротом было принято судом к производству в начале августа. 24 октября суд вынес решение о признании "дочки" разработчика банкротом. Сумма неисполненных обязательств, которые юрлицо не оспаривает, составляет порядка 76,2 млн рублей, из них около 66,5 млн рублей - невыплаты по заработной плате и выходным пособиям.

"Признать "Гейм инсайт" несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении "Гейм инсайт" конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев", - значится в решении суда.

Заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего компании - Дениса Качуры - назначено на 20 апреля 2023 года.