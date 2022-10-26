Как скачать и установить запрещенную в России Marvel Snap

Недавно состоялся релиз MARVEL SNAP — карточной игры по кинематографической вселенной Marvel от экс-разработчиков Hearthstone. Свежая ККИ получила положительные отзывы критиков и публики… Но в РФ она официально не доступна для загрузки. Не проблема — сейчас мы расскажем, как скачать ее в Play Store.

Обойти региональные ограничения Play Store не так тяжело, как можно подумать, но для этого вам как минимум понадобится мобильный VPN-сервис. Данный метод позволит вам без проблем скачивать бесплатные приложения несмотря на любые ограничения, но для платных вам все равно предстоит либо раздобыть подарочную карту, либо счет в зарубежном банке.