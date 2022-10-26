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1 час назад

Как скачать и установить запрещенную в России Marvel Snap

Мария Иванова

Недавно состоялся релиз MARVEL SNAP — карточной игры по кинематографической вселенной Marvel от экс-разработчиков Hearthstone. Свежая ККИ получила положительные отзывы критиков и публики… Но в РФ она официально не доступна для загрузки. Не проблема — сейчас мы расскажем, как скачать ее в Play Store.

Как скачать и установить запрещенную в России Marvel Snap
Фото: NuverseNuverse

Обойти региональные ограничения Play Store не так тяжело, как можно подумать, но для этого вам как минимум понадобится мобильный VPN-сервис. Данный метод позволит вам без проблем скачивать бесплатные приложения несмотря на любые ограничения, но для платных вам все равно предстоит либо раздобыть подарочную карту, либо счет в зарубежном банке.

  • Перейдите на страницу управления аккаунтами Google и создайте новую учетную запись. Указывать собственные данные необязательно — подойдут совершенно любые. Также не беспокойтесь насчет номера телефона: можно ввести тот, на который вы уже заводили почту Google.
  • Откройте приложение Google Play на телефоне.
  • Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана.
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  • Затем нажмите на стрелку вниз справа от вашей почты и выберите опцию «Добавить аккаунт».
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  • Введите информацию свежего зарегистрированного аккаунта.
  • Закройте приложение Google Play.
  • Перейдите в настройки телефона — пункт «Приложения и уведомления».
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  • Найдите «Play Маркет» или Google Play. Если его нет в списке недавно открытых приложениях, воспользуйтесь строкой поиска.
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  • Перейдите в меню «Хранилище и кэш».
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  • Выберите опцию «Очистить кэш».
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  • Подключитесь к мобильному интернету через VPN. Для этого подойдут в том числе и бесплатные сервисы, но желательно выбрать сервер в США или одной из европейских стран.
  • Откройте приложение Google Play и нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана.
  • Вновь нажмите на стрелку вниз справа от вашей почты и выберите новую почту в качестве активной.
  • После этого магазин перезагрузится, и в списке должны появиться приложения, недоступные в РФ. Для того, чтобы найти MARVEL SNAP, просто воспользуйтесь поисковой строкой.
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