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1 час назад

Власти России хотят ограничить продажу видеоигр в стране

Чемпионат.com

По информации газеты «Коммерсантъ», Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям.

Власти России хотят ограничить продажу видеоигр в стране
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Более этого, в России также хотят запретить выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещённую для распространения в стране. Как отметили в Роскомнадзоре, в законодательстве Российской Федерации пока что нет специального регулирования компьютерных игр.

Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере.

Эксперт рынка видеоигр Гаджи Махтиев отметил, что в России даже могут заблокировать Steam, Epic Games Store и другие зарубежные площадки для покупки игр в случае игнорирования каких-либо предупреждений.

У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации.

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Игры,Гаджи Махтиев,Роскомнадзор,
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