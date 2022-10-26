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27 минут назад

Microsoft анонсировала ремастер культовой Age of Mythology

Чемпионат.com

Microsoft анонсировала Age of Mythology Retold — ремастер культовой Age of Mythology. Компания представила первый тизер проекта и уточнила, что это именно ремастер игры 2002 года.

Microsoft анонсировала ремастер культовой Age of Mythology
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Age of Mythology Retold получит обновленную графику, улучшенный геймплей и другие нововведения для более комфортного игрового процесса. Релизы игры состоится на ПК и в сервисе Game Pass, точной даты выхода у проекта пока нет.

Оригинальная Age of Mythology вышла 20 лет назад и фокусировалась на мифах и легендах Древней Греции, Египта и Скандинавии. Геймплейная база была практически идентична основной серии — Age of Empires. Игрокам нужно было возводить города, добывать ресурсы, создавать армии и уничтожать противников. Одним из главных элементов всей франшизы стал переход из одной эпохи в другую: от архаической до мифической.

Игры,Microsoft,
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