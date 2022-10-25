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1 час назад

Великолепная игра не для той платформы. Первые обзоры Bayonetta 3

Чемпионат.com
  • За три дня до выхода Bayonetta 3 появились первые обзоры слэшера. Кто бы сомневался, что его практически безоговорочно будут хвалить. На агрегаторах сейчас 88-89 баллов. Сейчас это самая низкооценённая игра в серии.
  • Bayonetta (Xbox 360) — 90 баллов
  • Bayonetta 2 (Wii U) — 91 балл
  • Bayonetta 3 (Switch) — 89 баллов.
Появились первые обзоры Bayonetta 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Экшен хвалят за всё. Это всё ещё безумно весёлое «мочилово» — и лучше в индустрии попросту нет. В обзорах отмечают, что не получали столько старомодного «веселья» уже очень и очень давно. При этом геймплейно здесь есть и определённые нововведения, вроде механики призывы демонов в духе Astral Chain.

При этом, если закрыть глаза на оценки, многие называют именно третью часть лучшей в серии. Она самая масштабная, разнообразная, креативная и оригинальная.

Но в целом это та же игра. Просто с номером три. Большего и не надо.

Ключевая проблема одна — Nintendo Switch. Консоль с трудом справляется с амбициями PlatinumGames. Это видно и по качеству картинки (текстуры низкого разрешения, бедная детализация), так по производительности — игре не удаётся удерживать стабильные 60 кадров в секунду.

Слэшер выходит 28 октября эксклюзивно для Switch.

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