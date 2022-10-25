Появились первые обзоры Bayonetta 3

Экшен хвалят за всё. Это всё ещё безумно весёлое «мочилово» — и лучше в индустрии попросту нет. В обзорах отмечают, что не получали столько старомодного «веселья» уже очень и очень давно. При этом геймплейно здесь есть и определённые нововведения, вроде механики призывы демонов в духе Astral Chain.
При этом, если закрыть глаза на оценки, многие называют именно третью часть лучшей в серии. Она самая масштабная, разнообразная, креативная и оригинальная.
Но в целом это та же игра. Просто с номером три. Большего и не надо.
Ключевая проблема одна — Nintendo Switch. Консоль с трудом справляется с амбициями PlatinumGames. Это видно и по качеству картинки (текстуры низкого разрешения, бедная детализация), так по производительности — игре не удаётся удерживать стабильные 60 кадров в секунду.
Слэшер выходит 28 октября эксклюзивно для Switch.