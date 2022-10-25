Появились первые обзоры Bayonetta 3

Экшен хвалят за всё. Это всё ещё безумно весёлое «мочилово» — и лучше в индустрии попросту нет. В обзорах отмечают, что не получали столько старомодного «веселья» уже очень и очень давно. При этом геймплейно здесь есть и определённые нововведения, вроде механики призывы демонов в духе Astral Chain.