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46 минут назад

«Гарри Поттер» и другие бесплатные игры PS Plus на ноябрь

Чемпионат.comиещё 2

Пользователь сайта Dealabs под ником billbil-kun опубликовал свежую подборку PS Plus на ноябрь. Официальный анонс должен состояться лишь завтра вечером, 26 октября. С первого ноября будут доступны три игры.

Опубликованы бесплатные игры PS Plus на ноябрь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Nioh 2 [PS4, PS5]

Хардкорный экшен в духе Dark Souls, вышедший в марте 2020 года. Геймеров ждут смертельные битвы против полчищ ёкай на просторах Японии периода Сэнгоку.

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LEGO Harry Potter Collection [PS4]

Полная коллекция LEGO-игр по всем частям «Гарри Поттера». Пользователям предстоит играть за Гарри, Рона, Гермиону и других знаковых персонажей, собирать детальки из конструктора и пережить основные события из киносаги.

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Heavenly Bodies [PS4, PS5]

Игра про космонавтов в жанре физической головоломки. Для победы необходимо изучить все особенности передвижения в невесомости и аккуратно лазать по научно-исследовательской станции.

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Линейка игр для PS Plus Extra и PS Plus Deluxe станет известна позднее.

Игры,Гарри Поттер,
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