Опубликованы бесплатные игры PS Plus на ноябрь

Пользователь сайта Dealabs под ником billbil-kun опубликовал свежую подборку PS Plus на ноябрь. Официальный анонс должен состояться лишь завтра вечером, 26 октября. С первого ноября будут доступны три игры.

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Nioh 2 [PS4, PS5]

Хардкорный экшен в духе Dark Souls, вышедший в марте 2020 года. Геймеров ждут смертельные битвы против полчищ ёкай на просторах Японии периода Сэнгоку.

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LEGO Harry Potter Collection [PS4]

Полная коллекция LEGO-игр по всем частям «Гарри Поттера». Пользователям предстоит играть за Гарри, Рона, Гермиону и других знаковых персонажей, собирать детальки из конструктора и пережить основные события из киносаги.

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Heavenly Bodies [PS4, PS5]

Игра про космонавтов в жанре физической головоломки. Для победы необходимо изучить все особенности передвижения в невесомости и аккуратно лазать по научно-исследовательской станции.

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