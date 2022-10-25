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1 час назад

В Dark Souls: Prepare to Die Edition навсегда отключили онлайн

Чемпионат.com

Спустя полгода From Software объявила о возвращении онлайн-сервисов в ПК-версию Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Авторы наконец исправили эксплойт, который позволяет хакерам использовать удалённое выполнение кода (RCE) и красть данные во время подключения к миру другого игрока. Ранее серверы включили и в третьей части «Тёмных душ».

В Dark Souls: Prepare to Die Edition навсегда отключили онлайн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что касается Dark Souls: Prepare to Die Edition, то здесь разработчики огорчили фанатов. Они заявили о полном отключении онлайна и поблагодарили игроков за 10 лет игры в ПК-версию хардкорного экшена.

Мы больше не будем поддерживать онлайн-сервисы для ПК-версии Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенной в 2012 году, из-за устаревшего кода. Мы приносим извинения за долгое ожидание и надеемся на ваше понимание.

Прямо сейчас авторы работают над включением онлайна в Dark Souls: Remastered. Когда именно в переиздании вновь заработают серверы, неизвестно.

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