Cтример заработал $ 360 млн в онлайн-казино

Стример Тайлер TrainWreck Никнам довольно популярен на Twitch — на его канал подписано свыше 2 млн человек. Последние полтора года контент-мейкер играет только в азартные игры, в частности в онлайн-казино.
На одной из последних трансляций Тайлер рассказал, что за это он получает внушительные деньги, и деньги довольно большие.
16 месяцев назад начался мой контракт с онлайн-казино, по нему я получил уже около $ 360 млн. Теперь я свободен. Я могу купить Pokimane, Ludwig и HasanAbi, даже всех вместе. Потом даже могу продать и заново купить.
Такое громкое заявление было вызвано тем, что зрители Тайлера часто подшучивают над ним, когда блокируют нужный ему сайт казино во время прямого эфира — поэтому TrainWreck решил рассказать условия контракта. Заглавное фото: newsykeeda.com