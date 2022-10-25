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1 час назад

«Я могу купить Pokimane». Cтример заработал $ 360 млн в онлайн-казино

Cq.ru

Стример Тайлер TrainWreck Никнам довольно популярен на Twitch — на его канал подписано свыше 2 млн человек. Последние полтора года контент-мейкер играет только в азартные игры, в частности в онлайн-казино.

Cтример заработал $ 360 млн в онлайн-казино
Фото: Cq.ruCq.ru

На одной из последних трансляций Тайлер рассказал, что за это он получает внушительные деньги, и деньги довольно большие.

16 месяцев назад начался мой контракт с онлайн-казино, по нему я получил уже около $ 360 млн. Теперь я свободен. Я могу купить Pokimane, Ludwig и HasanAbi, даже всех вместе. Потом даже могу продать и заново купить.

Такое громкое заявление было вызвано тем, что зрители Тайлера часто подшучивают над ним, когда блокируют нужный ему сайт казино во время прямого эфира — поэтому TrainWreck решил рассказать условия контракта. Заглавное фото: newsykeeda.com

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