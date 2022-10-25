Что пишут в обзорах Victoria 3 — новой супер-стратегии Paradox Interactive

25 октября состоялся релиз Victoria 3: следующего полномасштабного проекта Paradox Interactive в жанре гранд-стратегии. Спустя десять лет после выхода предыдущей игры из цикла Victoria студия решила вновь вернуться к викторианской эпохе, значительно переработав многие составляющие игры — от визуального дизайна и интерфейса до некоторых ключевых механик. Victoria всегда отличалась от других стратегий команды сильным акцентом на экономику. Если Crusader Kings больше похожа на The Sims для любителей истории, а Europa Universalis — на симулятор мирового господства, то «Виктория» вынуждает игрока заботиться о цепочках снабжения, логистике, политических трендах и уровне жизни во время бурной индустриализации.

Фото: Paradox Interactive Paradox Interactive

Жанр: гранд-стратегия

Разработчик: Paradox Development Studio

Издатель: Paradox Interactive

Дата выхода: 25 октября 2022

Платформы: ПК (Steam)

Видео дня

Destructoid — 9,5/10

Victoria 3, очевидно, не для всех. Навигация по множеству меню и долгосрочное планирование иногда выливаются в монотонный просмотр различных шкал прогресса на экране. Но тем, кто не против такого игрового процесса, игра подарит бесчисленные часы развлечения, включая новичков. Да, механика войны некоторым может показаться странной, но, в конце концов, игра посвящена политике и глубокой симуляции национальных процессов.

IGN — 8/10

Victoria 3 — это та игра, что захватывает и не отпускает. Причем не важно, что вы пытаетесь сделать: превратить Гавайи в анархо-коммунистическую утопию или вырастить из Афганистана лидера мировой экономики при помощи абсолютной монополии на торговлю опиумом. Масштаб и глубина симуляции заслуживают похвалы, плюс игра работает практически без проблем. Поведение ИИ периодически разрушает погружение, но оно не помешает многим просиживать за игрой до утра.

Paradox Interactive

GameSpew — 7/10

Victoria 3 великолепно вдыхает жизнь в международные политические интриги времен индустриальной революции. Система законов создает по-настоящему интересную борьбу за власть, которая надолго удержит внимание игроков. Конечно, недостаток проработки маленьких стран и некоторые другие проблемы мешают игре полностью раскрыть свой потенциал, однако Victoria 3 все равно предлагает мириады различных стратегий и способов спланировать будущее своей нации. Именно этого многие и хотят от гранд-стратегий — возможность принимать собственные важные решения.

PC Invasion — 6,5/10

Victoria 3 — крайне амбициозная, красивая игра. К сожалению, бесчисленные механики означают, что геймплей содержит слишком много «движущихся частей», которые вызывают больше вопросов, чем предоставляют ответов. Автоматизация и тотальное упрощение военных конфликтов тоже вызывает недоумение.