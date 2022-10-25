Серверы Dark Souls 2: Scholar of the First Sin на PC восстановили

FromSoftware и Bandai Namco восстановили серверы Dark Souls II: Scholar of the First Sin на PC. Сетевые функции для базовой игры будут доступны позже.
А вот онлайн-серверы Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенной в 2012 году, восстанавливать не будут. Компания попросила понимания в этом вопросе и объяснила, что поддержку решили прекратить из-за устаревшей системы. В настоящее время разработчики заняты восстановлением серверов Dark Souls Remastered. Новости обязательно сообщат.
PVP-сервера для всех игр Dark Souls на PC были отключены в январе этого года — из-за проблем с безопасностью. Ситуацию обещали решить после релиза Elden Ring, но первых результатов удалось достичь только через шесть месяцев — в июле удалось вернуть серверы Dark Souls 3.