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20 минут назад

FromSoftware восстановила серверы Dark Souls 2: Scholar of the First Sin на PC

Игромания.ру

FromSoftware и Bandai Namco восстановили серверы Dark Souls II: Scholar of the First Sin на PC. Сетевые функции для базовой игры будут доступны позже.

Серверы Dark Souls 2: Scholar of the First Sin на PC восстановили
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А вот онлайн-серверы Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенной в 2012 году, восстанавливать не будут. Компания попросила понимания в этом вопросе и объяснила, что поддержку решили прекратить из-за устаревшей системы. В настоящее время разработчики заняты восстановлением серверов Dark Souls Remastered. Новости обязательно сообщат.

PVP-сервера для всех игр Dark Souls на PC были отключены в январе этого года — из-за проблем с безопасностью. Ситуацию обещали решить после релиза Elden Ring, но первых результатов удалось достичь только через шесть месяцев — в июле удалось вернуть серверы Dark Souls 3.

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