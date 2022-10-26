В России взлетели цены на игры

Несколько дней назад Valve обновила рекомендованные региональные цены в Steam. Ситуация затронула в основном популярные регионы для покупок вроде Турции и Аргентины, однако под удар попали и многие другие регионы, включая РФ. Так, если раньше игру за $ 60 рекомендовали продавать за 1085 рублей, то теперь цена изменилась до 1900 рублей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Несмотря на то что это лишь рекомендации от площадки, издатели уже начали повышать цены на свои продукты. Одним из первых стал Devolver Digital (Hotline Miami, Serious Sam), который поднял цены в Турции примерно в пять раз. В России цена поднялась приблизительно в два раза. Например, стоимость Serious Sam 4 выросла с 725 до 1300 рублей. А головоломка The Talos Principle подорожала с 599 до 1100 рублей.

Чемпионат.ком

Повышения цен также коснулись и дополнений для Forza Horizon 5. Судя по всему, Microsoft в ближайшее время планирует повышать цены лишь на дополнения к своим играм. Кроме того, цены на свои проекты подняла и GSC Game World — авторы серии S.T.A.L.K.E.R.