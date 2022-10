В России взлетели цены на игры

Несмотря на то что это лишь рекомендации от площадки, издатели уже начали повышать цены на свои продукты. Одним из первых стал Devolver Digital (Hotline Miami, Serious Sam), который поднял цены в Турции примерно в пять раз. В России цена поднялась приблизительно в два раза. Например, стоимость Serious Sam 4 выросла с 725 до 1300 рублей. А головоломка The Talos Principle подорожала с 599 до 1100 рублей.