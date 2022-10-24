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36 минут назад

Riot Games отложила спин-оффы Convergence и Song of Nunu

Игромания.ру

Издательское подразделение Riot Forge объявило о переносе сроков релиза двух спин-оффов League of Legends. Двухмерный платформенный боевик Convergence и приключенческая игра Song of Nunu не выйдут в 2022 году, как было запланировано.

Riot Games отложила спин-оффы Convergence и Song of Nunu
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает Riot Games, разработчики довольны тем, как протекает процесс создания игр во вселенной Рунетерры и достигнутый студиями Double Stallion Games и Tequila Works прогресс. Однако создателям нужно больше времени, чтобы как следует нанести финальные штрихи.

Теперь в качестве сроков релиза Convergence и Song of Nunu указан 2023 год. В этом же году планируется версия ролевой игры Ruined King для нового поколения консолей, и она выйдет бесплатным обновлением для всех владельцев версий для PlayStation 4 и Xbox One.

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