В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
44 минуты назад

Исследование: видеоигры улучшают мозговую активность детей

Чемпионат.comиещё 3

Группа учёных провела очередной эксперимент и разделила 10-летних детей на две группы: первая играла в игры как минимум 21 час в неделю, вторая вообще не играла в видеоигры. После этого исследователи провели несколько тестов, в которых ребятам нужно было решать различные когнитивные задачки. Всего в тестировании приняли участие 2217 детей.

Ученые объяснили, почему видеоигры улучшают мозговую активность детей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выяснилось, что геймеры лучше запоминали и контролировали свои моторные навыки, чем те, кто вообще не играет. Кроме того, у любителей видеоигр оказалась куда более выраженная мозговая активность в местах, отвечающих за память и внимательность.

Интересно, что сами учёные не спешат связывать результаты исследования именно с положительным влиянием видеоигр. Возможно, они действительно улучшают мозговую активность, но всё может быть куда проще. Игры могли подготовить детей к аналогичным задачам в тестах, поэтому они справились лучше тех, кто подобные тесты видит впервые.

Ранее аналогичное исследование провели учёные в Швеции. И результаты оказались очень похожими.

Игры,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители