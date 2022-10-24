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31 минуту назад

Остерегайтесь спойлеров к God of War Ragnarok. Уже начали появляться критические

Чемпионат.com

Материал содержит спойлеры к God of War Ragnarok.

Начали появляться критические спойлеры к God of War Ragnarok
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает журналист и инсайдер Том Хендерсон, в Сети уже начали появляться серьёзные спойлеры к God of War Ragnarok. По большей части скриншоты и даже геймплейные отрывки публикует пользователь «Твиттера» под ником MarkusPS4. Судя по всему, это один из блогеров, которые получили копию игры за три недели до релиза.

Каких-то критичных спойлеров MarkusPS4 пока не опубликовал, однако на нескольких изображениях видно, что в один из сюжетных сегментов пользователь будет управлять не Кратосом, а его сыном Атреем. Значит ли это, что знаменитый убийца богов погибнет, неясно. Разработчики из Santa Monica Studio пока не делали никаких заявлений по поводу спойлеров и не предупреждала обычных игроков остерегаться важных сюжетных подробностей.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5.

Игры,Том Хендерсон,
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