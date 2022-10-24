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18 минут назад

Лора Бэйли не против вернуться к роли Эбби из The Last of Us Part II

Игромания.ру

Актриса Лора Бэйли, озвучившая Эбби в The Last of Us Part II, рассказала, что готова вернуться к роли в будущем.

Лора Бэйли рассказала о желании вернуться к роли Эбби из The Last of Us Part II
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вокруг персонажа в своё время разгорелось много споров и разборок, однако партия Эбби оказалась для Бэйли одной из самых важных в карьере. И если когда-то возникнет возможность снова сыграть героиню, то актриса готова сделать это без каких-либо сомнений.

Заодно Бэйли похвалила грядущий сериал по мотивам франшизы от HBO, добавив, что очень ждёт его релиза — он состоится в следующем году.

Игромания.ру

Ещё актриса отметила, что ей очень понравилось работать над образом Мэри Джейн в «Человеке-пауке». По мнению Бэйли, Insomniac — одна из лучших студий, с которыми ей доводилось сотрудничать.

К тому же в данном случае у неё получается отделять себя от образа на экране, поэтому никакого диссонанса при прохождении «Паука» не возникает. Ожидается, что актриса вернётся к образу Мэри Джейн и в грядущем сиквеле.

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