Лора Бэйли рассказала о желании вернуться к роли Эбби из The Last of Us Part II

Актриса Лора Бэйли, озвучившая Эбби в The Last of Us Part II, рассказала, что готова вернуться к роли в будущем.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вокруг персонажа в своё время разгорелось много споров и разборок, однако партия Эбби оказалась для Бэйли одной из самых важных в карьере. И если когда-то возникнет возможность снова сыграть героиню, то актриса готова сделать это без каких-либо сомнений.

Заодно Бэйли похвалила грядущий сериал по мотивам франшизы от HBO, добавив, что очень ждёт его релиза — он состоится в следующем году.

Игромания.ру

Ещё актриса отметила, что ей очень понравилось работать над образом Мэри Джейн в «Человеке-пауке». По мнению Бэйли, Insomniac — одна из лучших студий, с которыми ей доводилось сотрудничать.