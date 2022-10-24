Автор Diablo 3 рассказал об успехе Immortal

Heroes of the Storm была уничтожена встречами с Activision, на которых они постоянно говорили о конечном результате и как извлечь как можно больше выгоды из игры. Diablo III всё это обошло стороной. Это была премиальная игра за деньги, однако большая часть разговоров об Immortal до моего ухода исходила исключительно от Activision. Они очень хотели увидеть условно-бесплатную Diablo, а я не хотел. Хотя к тому времени я всё равно уже не работал над серией.