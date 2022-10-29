Ретро-шутеры, в которые надо сыграть прямо сейчас: от DUSK до NIGHTMARE REAPER

Старомодные шутеры, или, как их ещё называют, «бумер-шутеры», в последние годы стали одним из самых громких трендов в независимом геймдеве. Это также значит, что процент реально стоящих игр в жанре постепенно снижается из-за потока вторичных или низкокачественных проектов — но исключения все же встречаются. Мы собрали список отличных старомодных шутеров, которые хоть сейчас можно включать в зал славы жанра.

Фото: New Blood Interactive New Blood Interactive

DUSK

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DUSK — одна из тех игр, благодаря которым в принципе появился мощный тренд на старомодные шутеры. Она также сделала издательство New Blood Interactive ведущей компанией в этой специфической нише, и не зря: ни одна другая игра в жанре не смогла отдать дань уважения старине так же почтительно, как DUSK. Это огромный, крайне проработанный оммаж первым Quake и Blood, которому, конечно, местами не хватает собственных идей, но все претензии компенсируются отличным левел-дизайном, динамикой перестрелок и свободой действий. Если вы готовы дать шанс только одному «бумер-шутеру», то DUSK — идеальный представитель своего течения.

New Blood Interactive

ULTRAKILL

Старомодные шутеры — это не всегда просто забеги по запутанным уровням в поисках ключей. Более того, они не всегда обязаны быть такими уж старомодными: некоторые вполне органично сочетают классические механики и концепты из других жанров. Так, ULTRAKILL — это гибрид динамичного шутера и зрелищного экшена в духе Devil May Cry, где важно не только уничтожать противников, но и делать это как можно более стильными способами. При помощи акробатики, метких выстрелов по уязвимым точкам, интерактивного окружения и множества других мелочей. В ULTRAKILL револьвер, подбрасывающий в воздух монетки, может быть даже более смертоносным оружием, чем атомный дробовик.

New Blood Interactive

AMID EVIL

Финальная игра так называемой «трилогии New Blood» — это признание в любви Hexen, Heretic и другим старым шутерам по магию, мифологию и волшебство. AMID EVIL разменивает дробовики, пистолеты и прочий огнестрел на мистические артефакты: зачарованные мечи, посохи, топоры-мясорубки и другие необычные инструменты. Игроку предстоит пройти через цепочку таинственных миров, чтобы избавить их от зла в лучших традициях классики жанра — при помощи экстремального насилия и отточенных рефлексов. Конечно, AMID EVIL не предлагает ничего радикально нового, но великолепный визуальный дизайн и антураж более чем стоят того.

New Blood Interactive

Ion Fury

Ion Fury — безоговорочная рекомендация для любого поклонника оригинальной Duke Nukem, Shadow Warrior и других игр на движке Build Engine. Как минимум потому, что это, пожалуй, технологически лучший шутер, когда-либо сделанный на этом движке: вместо того, чтобы просто подражать играм старой школы, разработчики создали проект максимально аутентичным способом — на обновленной и доработанной версии Build Engine. Великолепный левел-дизайн, сочная спрайтовая графика, динамичный геймплей, юмор в духе боевиков 1980-х, Джон Сент Джон (голос Дюка Нюкема) в роли мультяшного злого доктора… Иными словами, Ion Fury — ностальгический трип каких еще поискать.

3D Realms

CULTIC

На первый взгляд CULTIC практически не отличается от прочих подражателей Blood: битва против зловещего культа и его демонических монстров, стилизация под раннюю спрайтовую графику, довольно блеклая цветовая палитра… Но на практике это, без преувеличений, один из лучших ретро-шутеров последних пяти лет. Проект, от начала до конца разработанный всего одним человеком, филигранно выверен с точки зрения геймдизайна. Несмотря на то, что CULTIC спокойно можно пройти за четыре часа, игра постоянно подбрасывает неожиданные ситуации и не сбавляет темп до самого финала. Пожаловаться можно разве что на не самую выразительную музыку — все остальное выполнено на высшем уровне.

3D Realms

Prodeus

Многие независимые разработчики также пытались повторить успех Doom, но, как правило, всегда терпели фиаско. Prodeus же добилась успеха на этом нелегком поприще благодаря грамотному левел-дизайну и стильной графике, которая делает уничтожение нарочито спрайтовых демонов по-настоящему зрелищным. Этот проект можно смело назвать наглядным примером того, какими должны быть хорошие «бумер-шутеры»: современными снаружи, но старыми внутри.

Humble Games

NIGHTMARE REAPER

Наконец, NIGHTMARE REAPER — это гибрид художественного ультранасилия Doom и элементов roguelike, где главная героиня путешествует по процедурно-сгенерированным ночным кошмарам. Главная фишка игры как раз заключается в процедурной генерации, которая затрагивает не только локации, но и оружие: каждая из 80 (!) пушек может обладать самыми разными свойствами, благодаря которым тактика в перестрелках кардинально меняется. Если вам нужен шутер старой школы, которого хватит надолго, то NIGHTMARE REAPER предлагает десятки часов контента — пускай ближе к финалу он и начинает немного приедаться.