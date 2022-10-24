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49 минут назад

В «Хогвартсе. Наследие» будут сцены насилия и онлайн-элементы

Чемпионат.com

Игру «Хогвартс. Наследие» активно готовят к релизу. Игра получила возрастной рейтинг в Австралии. На сайте классификации появились и некоторые подробности проекта.

Появились подробности проекта «Хогвартс. Наследие»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, в игре будут некие онлайн-элементы, хотя изначально указывалось, что тайтл будет строго одиночным. О чём конкретно идёт речь, непонятно. В самой «Хогвартс. Наследие» будут затронуты темы насилия и чего-то сверхъестественного. Также в проекте будут внутриигровые покупки.

«Хогвартс. Наследие» — масштабная игра по «Гарри Поттеру», действие которой развернётся до событий истории про мальчика, который выжил. В тайтле можно будет почувствовать себя настоящим волшебником, варить зелья и обучаться новым заклинаниям.

Релиз «Хогвартс. Наследие» состоится 10 февраля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,Гарри Поттер,
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