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25 минут назад

Вышло демо фанатского ремейка Resident Evil на движке Unity

Игромания.руиещё 1

Фанаты, создающие ремейк первой части Resident Evil на движке Unity, выпустили демо по мотивам своего проекта.

Вышло демо фанатского ремейка Resident Evil на движке Unity
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Трейлер игры появился ещё месяц назад — авторы, очевидно, ориентировались на официальный ремейк второй части, поскольку визуально результат оказался похож на творение Capcom. Речь идёт не только про текстуры и модели, но и позицию камеры с интерфейсом.

Создатели включили в проект дополнительные сцены, расширяющие сюжет про расследование Криса Редфилда, Джилл Валентайн и их союзников. Оно, как известно, позже приводит к вспышке вируса, который доберётся до города Раккун-Сити.

Фанатский проект во многом получил положительные отзывы пользователей, хотя некоторые игроки отметили, что авторам стоит поправить собственную переозвучку, которая требует доработки в технических деталях.

Кроме того, те же авторы трудятся на своим переосмыслением Resident Evil – Code: Veronica — сама Capcom пока не планирует заниматься разработкой подобного проекта. Даты релиза у пользовательского ремейка первой части серии пока что нет.

Ещё недавно стало известно, что Resident Evil 4 не будут сокращать для официального ремейка на манер третьей части.

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