Вышло демо фанатского ремейка Resident Evil на движке Unity

Фанаты, создающие ремейк первой части Resident Evil на движке Unity, выпустили демо по мотивам своего проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Трейлер игры появился ещё месяц назад — авторы, очевидно, ориентировались на официальный ремейк второй части, поскольку визуально результат оказался похож на творение Capcom. Речь идёт не только про текстуры и модели, но и позицию камеры с интерфейсом.

Создатели включили в проект дополнительные сцены, расширяющие сюжет про расследование Криса Редфилда, Джилл Валентайн и их союзников. Оно, как известно, позже приводит к вспышке вируса, который доберётся до города Раккун-Сити.

Фанатский проект во многом получил положительные отзывы пользователей, хотя некоторые игроки отметили, что авторам стоит поправить собственную переозвучку, которая требует доработки в технических деталях.

Кроме того, те же авторы трудятся на своим переосмыслением Resident Evil – Code: Veronica — сама Capcom пока не планирует заниматься разработкой подобного проекта. Даты релиза у пользовательского ремейка первой части серии пока что нет.