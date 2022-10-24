The International по Dota 2 готовы покинуть два игрока

Киберспортсмены Карло Kuku Палад и Кенни Xepher Део объявили о поиске новой команды после неудачного выступления на квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Два игрока T1 почти синхронно опубликовали посты в соцсетях. Kuku заявил, что его контракт с корейским клубом истёк, но среди вариантов он также будет рассматривать возможность остаться в команде.

Ищу команду! Мой контракт с T1 закончился. Я все ещё готов обсудить его продление, но хочу изучить и другие варианты продолжения карьеры.

Клуб T1, занявший 5-6 место на TI11 Last Chance Qualifier, пока не объявлял об изменениях в составе.

Состав T1 на The International 2022: