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1 час назад

T1 по Dota 2 готовы покинуть два игрока — команда не вышла на The International 2022

Чемпионат.com

Киберспортсмены Карло Kuku Палад и Кенни Xepher Део объявили о поиске новой команды после неудачного выступления на квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2.

The International по Dota 2 готовы покинуть два игрока
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Два игрока T1 почти синхронно опубликовали посты в соцсетях. Kuku заявил, что его контракт с корейским клубом истёк, но среди вариантов он также будет рассматривать возможность остаться в команде.

Ищу команду! Мой контракт с T1 закончился. Я все ещё готов обсудить его продление, но хочу изучить и другие варианты продолжения карьеры.

Клуб T1, занявший 5-6 место на TI11 Last Chance Qualifier, пока не объявлял об изменениях в составе.

Состав T1 на The International 2022:

  • Анатан ana Фам;
  • Топиас Topson Таавитсайнен;
  • Карло Kuku Палад;
  • Кенни Xepher Део;
  • Мэттью Whitemon Филмон.
Игры,The International 2022 Dota 2,
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