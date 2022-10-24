Сначала за Bayonetta 3 актрисе предложили 10 тыс долларов

«... первое предложение было слишком низким. Сумма составила 10 тыс долларов. Помните, это франшиза на 450 млн долларов (не считая мерча). Затем я связалась с Хидеки Камией, написав ему на японском, и спросила его о том, сколько я стою.



Я думала, что он, будучи креативным человеком, поймёт меня. В своём ответе он написал о том, как высоко ценит мой вклад в игру и как сильно фанаты хотят, чтобы я озвучила новую часть. Мне тогда предложили дополнительные 5 тыс (прим. в оригинале явная опечатка — 5,0000).



Итак, я отказался озвучивать игру. Никто со мной не связывался в течение 11 месяцев. Затем мне предложили фиксированную оплату за озвучивание нескольких строк в размере 4 тыс долларов. Любая другая информация, например, о 4 тыс за 5 сессий — это сплошная выдумка.



Не было никаких долгих переговоров. Мне сообщали о нелепых выдумках, например, о том, что я просила 250 тыс долларов. Я командный игрок. Я всего лишь просила справедливый прожиточный минимум в соответствии с той ценностью, которую я привношу во франшизу». Хеллена Тейлор