Сначала за Bayonetta 3 актрисе предложили 10 тыс долларов

Хеллена Тейлор, оригинальная актриса озвучки Байонетты в первых двух играх, продолжает рассказывать о том, почему она не смогла договориться о сотрудничестве с PlatinumGames над Bayonetta 3.
Немного предыстории: ранее появилась информация о том, что Тейлор предложили 4000 долларов за работу над третьей Bayonetta. Актриса отказалась от сотрудничества, и роль перешла Дженнифер Хейл, наиболее известной по роли Шепард из Mass Effect. После этого Тейлор осветила ситуацию в соцсетях и призвала бойкотировать игру.
Через какое-то время появилась информация, что PlatinumGames была готова повторно нанять Тейлор как минимум на пять сессий по четыре часа. За каждую из них предлагалось заплатить от 3000 до 4000 долларов. Таким образом, общая сумма за озвучку составила бы не менее 15 тысяч долларов.
Тейлор в ответ якобы запросила шестизначную сумму, а также «остаток» с продаж игры. PlatinumGames отказалась и после долгих переговоров обратилась к Дженнифер Хейл. Позднее студия предложила Тейлор оплатить эпизодическую роль в игре на одну сессию, но она отказалась.
Судя по всему, некоторые пользователи начали обвинять Тейлор во лжи, называя её «обманщицей» и «охотницей за деньгами». Тогда актриса решила прояснить ситуацию и рассказать свою версию произошедшего.
«... первое предложение было слишком низким. Сумма составила 10 тыс долларов. Помните, это франшиза на 450 млн долларов (не считая мерча). Затем я связалась с Хидеки Камией, написав ему на японском, и спросила его о том, сколько я стою.
Я думала, что он, будучи креативным человеком, поймёт меня. В своём ответе он написал о том, как высоко ценит мой вклад в игру и как сильно фанаты хотят, чтобы я озвучила новую часть. Мне тогда предложили дополнительные 5 тыс (прим. в оригинале явная опечатка — 5,0000).
Итак, я отказался озвучивать игру. Никто со мной не связывался в течение 11 месяцев. Затем мне предложили фиксированную оплату за озвучивание нескольких строк в размере 4 тыс долларов. Любая другая информация, например, о 4 тыс за 5 сессий — это сплошная выдумка.
Не было никаких долгих переговоров. Мне сообщали о нелепых выдумках, например, о том, что я просила 250 тыс долларов. Я командный игрок. Я всего лишь просила справедливый прожиточный минимум в соответствии с той ценностью, которую я привношу во франшизу». Хеллена Тейлор
В конце Тейлор добавила что за первую игру она получила шокирующе низкую сумму в 3 тыс фунтов стерлингов (около 4 тыс долларов по текущему курсу). За вторую игру — чуть больше. Она рассказала, что хотела продолжать озвучивать Байонетту и напомнила о том, что распространяла интерес к франшизе в Twitter с 2011 года.
Bayonetta 3 выходит 28 октября на Nintendo Switch.