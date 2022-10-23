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45 минут назад

The International 2022 по Dota 2, 23 октября — результаты матчей плей-офф TI11, итоги дня

Матч ТВ

Team Aster и Team Liquid вышли в полуфинал нижней сетки турнира The International по Dota 2.

The International 2022 по Dota 2 — результаты матчей плей-офф TI11, итоги дня
Фото:  Valve Corporation Valve Corporation

Сразу два матча провела команда PSG.LGD, которая до начала турнира считалась одним из его фаворитов. Коллектив с четырьмя китайцами и одним малазийцем в составе в третьем раунде нижней сетки нанес поражение команде beastcoast, а затем проиграл китайцам из Team Aster.

Команда Team Liquid одержала две победы за игровой день, выбив из турнира двукратных победителей серии The International OG и перуанский коллектив Thunder Awaken. Вместе с OG турнир покинул россиянин Михаил Misha Агатов.

OG и beastcoast по итогам соревнований заработали по 2,5 процента от общего призового фонда, Thunder Awaken и PSG.LGD — по 3,5 процента. Окончательная сумма призового фонда сформируется 30 октября. На данный момент она равна 17,4 миллиона долларов.

Полуфинал нижней сетки между Team Aster и Team Liquid состоится 29 октября.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ ОФФ TI11, 23 ОКТЯБРЯ:

НИЖНЯЯ СЕТКА. 3-Й РАУНД

beastcoast — PSG.LGD — 1:2

OG — Team Liquid — 0:2

4-Й РАУНД

Team Aster — PSG.LGD — 2:0

Thunder Awaken — Team Liquid — 1:2

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