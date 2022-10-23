В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Удивительные перуанцы — прогноз на матч beastcoast vs PSG.LGD на The International 2022

Cq.ru

PSG.LGD и beastcoast определят того, кто отправится домой, а кто пройдет дальше.

Прогноз на матч beastcoast vs PSG.LGD на The International 2022
Фото: cq.rucq.ru

Текущая форма beastcoast Вот скажите, кто ставил на перуанцев в этом плей-офф? Их точно не считали фаворитами, но они смогли удивить — в первом матче нижней сетки beastcoast разобралась с Hokori , а уже во втором неожиданно отправила домой, финишировавших на первом месте в группе, Evil Geniuses.

Текущая форма PSG.LGD Китайцы на предыдущих TI добирались до финала по верхней сетке, но в этот раз были вынуждены упасть в лузера после поражения в первом же раунде от Team Secret. Дальше PSG на опыте разобралась с обидчиками Team Spirit — командой BOOM — за две карты.

История личных встреч Команды еще не встречались друг с другом в текущем сезоне. Ставка на матч beastcoast vs PSG.LGD После поражения от Team Secret один из главных фаворитов турнира не упал духом и уверенно закрыл BOOM, не дав им и шанса. Перуанцы хороши, но не думаем, что они готовы еще раз всех удивить — PSG.LGD явно не намерена завершать очередной поход за Аегисом так рано.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители