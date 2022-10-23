Прогноз на матч beastcoast vs PSG.LGD на The International 2022

PSG.LGD и beastcoast определят того, кто отправится домой, а кто пройдет дальше.

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Текущая форма beastcoast Вот скажите, кто ставил на перуанцев в этом плей-офф? Их точно не считали фаворитами, но они смогли удивить — в первом матче нижней сетки beastcoast разобралась с Hokori , а уже во втором неожиданно отправила домой, финишировавших на первом месте в группе, Evil Geniuses.

Текущая форма PSG.LGD Китайцы на предыдущих TI добирались до финала по верхней сетке, но в этот раз были вынуждены упасть в лузера после поражения в первом же раунде от Team Secret. Дальше PSG на опыте разобралась с обидчиками Team Spirit — командой BOOM — за две карты.