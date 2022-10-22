Названа дата первых тестов The Sims 5

Этот игровой тест будет посвящён в первую очередь новому инструменту настройки объектов, который сейчас называется «Мастерская». Он поможет создать объекты для украшения виртуальной квартиры. Мы рекомендуем вам делиться своими творениями, а также загружать то, что сделали другие игроки.