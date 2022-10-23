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5 минут назад

На The International 2022 не осталось участников из России

Чемпионат.comиещё 1

После вылета Михаила Misha Агатова и его команды OG с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 на главном киберспортивном турнире не осталось российских игроков или тренеров.

На The International 2022 не осталось участников из России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Ни один наш представитель в этом году не смог пройти даже в топ-6 — такое же было в 2016 и 2019 годах.

Результаты российских команд и игроков на The International 2022 по Dota 2:

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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