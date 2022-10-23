На The International 2022 не осталось участников из России

После вылета Михаила Misha Агатова и его команды OG с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 на главном киберспортивном турнире не осталось российских игроков или тренеров.
Ни один наш представитель в этом году не смог пройти даже в топ-6 — такое же было в 2016 и 2019 годах.
Результаты российских команд и игроков на The International 2022 по Dota 2:
Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.