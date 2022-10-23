На The International 2022 не осталось участников из России

После вылета Михаила Misha Агатова и его команды OG с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 на главном киберспортивном турнире не осталось российских игроков или тренеров.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Ни один наш представитель в этом году не смог пройти даже в топ-6 — такое же было в 2016 и 2019 годах.

Результаты российских команд и игроков на The International 2022 по Dota 2: