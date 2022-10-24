Названа игра, которая стала самой высокооценённой на Metacritic

Persona 5 Royal оказалась самой высокооценённой игрой для PC на Metacritic — в настоящий момент у неё 97 баллов — 7 обзоров критиков и 34 обзора пользователей. При этом в глобальном топе проект Atlus взобрался на строчку выше Disco Elysium: The Final Cut, у которой тоже 97 баллов.
Таким образом, Persona 5 Royal для PC обошла по баллам PC-версии таких игр как Half-Life и Half-Life 2, Grand Theft Auto V, Bioshock и не только. Топ-10 лучших проектов для PC выглядит следующим образом (проекты, получившие менее 7 обзоров критиков, из списка исключены):
Вчера Persona 5 Royal вышла не только на PC, но и на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А ещё игра получила версию для PS5. В России игра официально не продаётся.
Кстати, в Steam Persona 5 Royal оценили «крайне положительно» — 97% на основе более 4 тыс пользовательских обзоров.