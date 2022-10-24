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21 минуту назад

PC-версия Persona 5 Royal стала самой высокооценённой игрой на Metacritic

Игромания.руиещё 1

Persona 5 Royal оказалась самой высокооценённой игрой для PC на Metacritic — в настоящий момент у неё 97 баллов — 7 обзоров критиков и 34 обзора пользователей. При этом в глобальном топе проект Atlus взобрался на строчку выше Disco Elysium: The Final Cut, у которой тоже 97 баллов.

Названа игра, которая стала самой высокооценённой на Metacritic
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Таким образом, Persona 5 Royal для PC обошла по баллам PC-версии таких игр как Half-Life и Half-Life 2, Grand Theft Auto V, Bioshock и не только. Топ-10 лучших проектов для PC выглядит следующим образом (проекты, получившие менее 7 обзоров критиков, из списка исключены):

Скриншот
  1. Persona 5 Royal — 97 баллов;
  2. Disco Elysium: The Final Cut — 97 баллов;
  3. Half-Life 2 — 96 баллов;
  4. Grand Theft Auto V — 96 баллов;
  5. The Orange Box — 96 баллов;
  6. Half-Life — 96 баллов;
  7. BioShock — 96 баллов;
  8. Baldur's Gate II: Shadows of Amn — 95 баллов;
  9. Portal 2 — 95 баллов;
  10. The Elder Scrolls V: Skyrim — 94 балла.

Вчера Persona 5 Royal вышла не только на PC, но и на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А ещё игра получила версию для PS5. В России игра официально не продаётся.

Кстати, в Steam Persona 5 Royal оценили «крайне положительно» — 97% на основе более 4 тыс пользовательских обзоров.

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