Названа игра, которая стала самой высокооценённой на Metacritic

Persona 5 Royal оказалась самой высокооценённой игрой для PC на Metacritic — в настоящий момент у неё 97 баллов — 7 обзоров критиков и 34 обзора пользователей. При этом в глобальном топе проект Atlus взобрался на строчку выше Disco Elysium: The Final Cut, у которой тоже 97 баллов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Таким образом, Persona 5 Royal для PC обошла по баллам PC-версии таких игр как Half-Life и Half-Life 2, Grand Theft Auto V, Bioshock и не только. Топ-10 лучших проектов для PC выглядит следующим образом (проекты, получившие менее 7 обзоров критиков, из списка исключены):

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Persona 5 Royal — 97 баллов; Disco Elysium: The Final Cut — 97 баллов; Half-Life 2 — 96 баллов; Grand Theft Auto V — 96 баллов; The Orange Box — 96 баллов; Half-Life — 96 баллов; BioShock — 96 баллов; Baldur's Gate II: Shadows of Amn — 95 баллов; Portal 2 — 95 баллов; The Elder Scrolls V: Skyrim — 94 балла.

Вчера Persona 5 Royal вышла не только на PC, но и на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А ещё игра получила версию для PS5. В России игра официально не продаётся.