Team Secret вышла в финал верхней сетки The International 2022

Европейская команда Team Secret обыграла Thunder Awaken из Перу в плей-офф The International 2022 и обеспечила себе место в финале верхней сетки. Таким образом, пятёрка Клемента Puppey Иванова гарантированно попадёт в тройку призёров чемпионата мира по Dota 2.

Матч завершился со счётом 2:0 — в обеих играх «секретные» владели преимуществом за счёт более яркого исполнения и удачных тимфайтов.

Следующий матч Team Secret проведёт в финале верхней сетки только через неделю, 29 октября — соперником станет победитель встречи между Team Aster и Tundra Esports, которая проходит в эти минуты.