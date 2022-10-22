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1 час назад

Team Secret вышла в финал верхней сетки The International 2022

Чемпионат.com

Европейская команда Team Secret обыграла Thunder Awaken из Перу в плей-офф The International 2022 и обеспечила себе место в финале верхней сетки. Таким образом, пятёрка Клемента Puppey Иванова гарантированно попадёт в тройку призёров чемпионата мира по Dota 2.

Team Secret вышла в финал верхней сетки The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матч завершился со счётом 2:0 — в обеих играх «секретные» владели преимуществом за счёт более яркого исполнения и удачных тимфайтов.

Следующий матч Team Secret проведёт в финале верхней сетки только через неделю, 29 октября — соперником станет победитель встречи между Team Aster и Tundra Esports, которая проходит в эти минуты.

В свою очередь, Thunder Awaken уже завтра сыграет серию на вылет с The International 2022 против сильнейшего в паре OG — Team Liquid.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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